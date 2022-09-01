المفوضية العليا للزيارة الاربعينية

2022/09/01 | 23:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سامي جواد كاظم

تتباهى كل دول العالم بعدد السائحين

الذين يزورون بلدانهم ويقدمون لهم

الاغراء الخدمي والتكثيف الاعلاني حتى

تكسب اكبر عدد من السائحين ، بل حتى انهم

يتنافسون على استضافة البطولات لما

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