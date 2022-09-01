سقوط طائرة مدنية صغيرة في أبوظبي

2022/09/01 | 23:33 - المصدر: وكالة نون

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علنت الهيئة العامة للطيران المدني

بدولة الامارات العربية وبالتنسيق مع

الجهات المختصة عن سقوط طائرة مدنية

صغيرة من نوع الطائرات ذات الأجنحة

الثابتة من طراز "سيسنا" ذات المحرك

الواحد المخصصة لأغراض ا

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