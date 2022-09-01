موسكو: واشنطن عطلت مشاركة الوفد الروسي بقمة وزراء الداخلية بالأمم المتحدة

2022/09/01 | 23:42 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: اتهم مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، الولايات المتحدة بتعطيل مُشاركة الوفد الروسي في قمة وزراء الداخلية بالأمم المتحدة.وقال نيبينزيا ـ في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الخميس ـ إن الولايات المتحدة …

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