روسيا: وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيبقى بمحطة زابورريجا حتى السبت

2022/09/01 | 23:42 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلن عضو المجلس الرئيسي للإدارة العسكرية والمدنية بمقاطعة زابوريجيا فلاديمير روجوف، أن ممثلي بعثة الوكالة الدولية للطاقة سيبقون في محطة زابوريجيا الكهروذرية حتى بعد غد السبت على الأقل.وقال فلاديمير روجوف ــــ بحسب قناة "روسيا اليوم" – مساء …

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