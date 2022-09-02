طفل في الرابعة حضر إلى مدرسته في تكساس حاملاً سلاحاً محشواً بالرصاص

2022/09/02 | 00:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيوستن (الولايات المتحدة),- (أ ف ب) – افادت سلطات ولاية تكساس الأربعاء بأن طفلاً يبلغ أربع سنوات ذهب إلى المدرسة حاملاً مسدساً محشواً بالرصاص، بعد أيام من حادث مماثل في ولاية أريزونا، في وقت تبرز مع بدء العام الدراسي مخاوف من حصول حوادث إطلاق نار في المدارس تؤدي إلى سقوط قتلى.فصباح الأربعاء ، […]

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