بلينكن: الصين يجب أن تحاسب على “إبادة” الأويغور بعد تقرير الأمم المتحدة

2022/09/02 | 00:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن-(أ ف ب) – أشاد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الخميس بتقرير الأمم المتحدة عن حصول انتهاكات لحقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ الصينية، مطالباً بمحاسبة بكين على ما وصفه بأنّه “إبادة جماعية” تتعرّض لها أقلية الأويغور المسلمة.وقال بلينكين في بيان إنّ “هذا التقرير يعمّق ويعيد تأكيد مخاوفنا الكبيرة بشأن الإبادة الجماعية المستمرة والجرائم […]

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