تعليق الملاحة في مضيق البوسفور.. والسلطات التركية تصدر بيانا

2022/09/02 | 00:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات التركية، يوم الخميس، تعليق حركة مرور السفن في مضيق البوسفور بسبب تعطل سفينة شحن وجنوحها نحو البر أثناء إبحارها من أوكرانيا إلى إسطنبول.

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