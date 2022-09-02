بعدة طعنات.. مقتل امرأة داخل منزلها وسط بغداد

2022/09/02 | 00:18 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، اليوم الخميس، بمقتل امرأة داخل منزلها بعدة طعنات في منطقة الكرادة وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "امرأة قتلت داخل منزلها ضمن منطقة الكرادة بأسلوب الطعن بالسلاح الابيض بانحاء متفرقة من الجسم".واضاف انه "تم التبليغ من قبل رجل توجه الى دار طليقته ولاحظها مصابة ومفارقة الحياة".

واشار المصدر الى انه "تم توجيه ضابط الاستخبارات والتحفظ على طليقها لحين اكمال التحقيقات".

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