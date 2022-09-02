بورصات الخليج تصعد بقوة منذ بداية 2022.. وقفزات الفائدة تربك الأسواق العالمية

2022/09/02 | 00:23 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمود جمال - مباشر: ارتفعت 7 بورصات خليجية منذ بداية انطلاق تداولات عام 2022 حتى نهاية تعاملات الأسبوع الجاري مدعوما بصعود أسعار النفط والاعلان عن نتائج أعمال قوية للشركات المدرجة لتخالف بذلك التراجعات التي تعرضت لها أسواق الأسهم العالمية مع …

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