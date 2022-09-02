هل تحل حسابات الربح والخسارة أزمة العراق المستعصية؟

2022/09/02 | 00:26 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما زالت الأزمة السياسية في العراق تراوح مكانها، بعد أن أجّلت المحكمة الاتحادية العليا النظر في دعوى حل البرلمان المقدمة من التيار الصدري إلى الأربعاء المقبل.فما السيناريوهات التي يواجهها العراق؟

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