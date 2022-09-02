2022/09/02 | 00:37 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: انحازت مواقع ومحطات تلفزيونية عربية لاسيما الخليجية في متابعتها الى التطورات الجديدة في العراق،...

ظهرت المقالة إعلام عربي سخر امكانيات كبيرة لتأجيج الفتنة اثناء أحداث الخضراء أولاً على المسلة.

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