اللحظات الأخيرة لنافذة سوق الانتقالات.. أين رونالدو؟

2022/09/02 | 00:37 - المصدر: بغداد اليوم

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يسدل اليوم الخميس، الستار على سوق الانتقالات الصيفية 2022، في أغلب الدوريات الأوروبية، وخاصة الخمسة الكبرى، وتسابق الأندية الزمن لإتمام التعاقدات في اللحظات الأخيرة من الميركاتو.

ويرصد موقع RT اللحظات الأخيرة والحاسمة قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية 2022.

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النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يجلس على دكة البدلاء خلال مباراة فريق مانشستر يونايتد ومضيفه ليستر سيتي اليوم الخميس، في ختام مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

رسميا..



آدم وناس إلى ليل الفرنسيأعلن نادي ليل الفرنسي عن تعاقده مع الدولي الجزائري آدم وناس لمدة موسمين قادما من نابولي الإيطالي.رسميا..



الزلزولي إلى أوساسوناأعلن نادي برشلونة تجديد عقد لاعبه المغربي عبد الصمد الزلزولي حتى 30 يونيو 2026، بشرط جزائي تبلغ قيمته 200 مليون يورو.

وأشار الفريق الكتالوني إلى أنه اتفق مع نادي أوساسونا لإعارة الزلزولي حتى نهاية الموسم الجاري، دون أحقية الشراء.رسميا..



البلجيكي ديندونكير إلى أستون فيلاأعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي لكرة القدم، عن تعاقده مع لاعب خط الوسط البلجيكي لياندير ديندونكير قادما من نادي وولفرهامبتون.رسميا..



باريديس يلتحق بنادي يوفنتوس

انضم اللاعب الأرجنتيني لياندرو باريديس، إلى صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، قادما من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.رسميا..



سولير إلى باريس سان جيرمان

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، تعاقده مع لاعب خط الوسط الدولي الإساني كارلوس سولير القادم من فالنسيا، حتى عام 2027.رسميا..



ويليان إلى فولهام

أعلن نادي فولهام الإنجليزي لكرة القدم، التعاقد مع الجناح البرازيلي ويليان لمدة عام واحد، قادما من نادي كورينثيانز البرازيلي، في صفقة انتقال حر.رسميا..



أتشيربي ينضم لفريق "الأفاعي"

أعلن نادي إنتر ميلان ضم الإيطالي فرانشيسكو أتشيربي قادما من لاتسيو على سبيل الإعارة لمدة موسم واحدة مع أحقية الشراء.نادي برشلونة الإسباني يعلن رسميا توصله لاتفاق مع المهاجم الدنماركي مارتن برايثوايت بشأن فسخ عقده الذي كان يربطه بالفريق الكتالوني حتى نهاية الموسم (2023-2024)وفقا للصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، الخبير في سوق الانتقالات، فإن ليفربول اقترب من ضم البرازيلي أرتور ميلو لاعب خط وسط فريق يوفنتوس، في الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي 2022.رسميا..



نادي إيبار الإسباني يتعاقد مع حارس المرمى لوكا زيدان، نجل مدرب ريال مدريد السابق، زين الدين زيدان، في صفقة انتقال حر قادما من رايو فاليكانو.رسميا..



دولبرغ ينتقل إلى إشبيلية

أعلن نادي إشبيلية الإسباني تعاقده مع الدنمارك كاسبر دولبرغ قادما من نادي نيس الفرنسي.

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