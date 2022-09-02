2022/09/02 | 00:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أعلن خفر السواحل التركي، في بيان نشره، مساء اليوم الخميس، أن سفينة متجهة من أوكرانيا إلى إسطنبول جنحت في مضيق البوسفور، مؤكدا إغلاق المضيق أمام حركة السفن.

وجاء في بيان خفر السواحل التركي، إن "القاطرات (كورتارما-5)، (كورتارما-6)، (كورتارما-9)، (كورتارما-12)، و(ناظم تور) والقوارب (كيغم-3)، (كيغم – 5)، أرسلت إلى مكان الحادث، إلى سفينة الشحن (ليدي زينام) التي يبلغ طولها 173 مترا، التي جنحت بسبب فشل الدفة أثناء الإبحار من أوكرانيا إلى إسطنبول".

وتابع البيان "تم تعليق حركة السفن في مضيق اسطنبول (البوسفور)".

وكانت وزارة الدفاع التركية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الخميس، مغادرة خمس سفن محملة بالحبوب الموانئ الأوكرانية، وذلك في إطار صفقة غذائية مع إحدى الدول.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إغلاق مضيق البوسفور أمام السفن بعد جنوح سفينة قادمة من أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إغلاق مضيق البوسفور أمام السفن بعد جنوح سفينة قادمة من أوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).