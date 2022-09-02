"معركة روح الأمة".. بايدن يلقي خطابا حول أنصار ترامب من فيلادلفيا

2022/09/02 | 00:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويلقي الرئيس الأميركي خطابا عند الساعة 20,00 بالتوقيت المحلي (منتصف الليل بتوقيت غرينتش)، في ساعة الذروة، يتمحور على "المعركة المتواصلة حول روح الأمة".

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