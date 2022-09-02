2022/09/02 | 01:15 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: wHnURDW3ucg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قصيدة نص لسان بصوت الشاعر قيس العراقي) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قصيدة نص لسان بصوت الشاعر قيس العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).