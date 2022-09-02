2022/09/02 | 01:15 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: sXpYKBe5Jkw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الشمري: لا حل إلا بحل البرلمان العراقي وتغيير الدستور والوصول إلى حكومة وطنية تنهض بالبلد) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الشمري: لا حل إلا بحل البرلمان العراقي وتغيير الدستور والوصول إلى حكومة وطنية تنهض بالبلد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).