استهدف مقر لسرايا السلام في الناصرية

2022/09/02 | 01:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار افاد مصدر امني في ذي قار، الجمعة، باستهداف مقر لسرايا السلام في الناصرية.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "مسلحين مجهولين هاجموا مقراً لسرايا السلام في الناصرية بمحافظة ذي قار".وأضاف أن "الهجوم لم يسفر عن سقوط ضحايا".

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