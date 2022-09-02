2022/09/02 | 01:45 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: boCzCIE0Uns

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مهدي عبد الكريم يكشف لكلام معقول عن اول شروط مبادرة بارزاني) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مهدي عبد الكريم يكشف لكلام معقول عن اول شروط مبادرة بارزاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).