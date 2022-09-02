إيران: أرسلنا الرد على مسودة الاتفاق النووي

2022/09/02 | 02:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واعأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الخميس، إن طهران أرسلت إلى المنسق الأوروبي تعليقها على الرد الأميركي بشأن مسودة إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.كما أوضح أن رد بلاده كان مبنيا على "نهج بناء ويهدف إلى اختتام المفاوضات"، وفق ما نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، دون ذكر المزيد من التفاصيل.وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، شدد في وقت سابق الخميس، على أن بلاده أبدت "حسن نيتها وجديتها" من أجل التوصل إلى اتفاق قوي ومستقر، وفق تعبيره.كما أشار إلى أن طهران تدرس الموقف الأميركي من الرد الإيراني على المقترحات الأوروبية وتقوم بإعداد الإجابة.



وقال "لقد أظهرنا حسن نيتنا ونراجع النص بعناية ونستعد للرد بسرعة على أطراف مفاوضات رفع العقوبات"، في إشارة إلى المفاوضات النووية.





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