احداث أيلول.. عجلة يستقلها مسلحون يمطرون مقر حزب في الناصرية بالرصاص

2022/09/02 | 02:25 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجمعة 09/02/2022 عجلة نوع بيك اب يستقلها مسلحون يمطرون مقر سرايا السلام الرئيسي في الناصرية...

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عجلة يستقلها مسلحون يمطرون مقر حزب في الناصرية بالرصاص أولاً على المسلة.

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