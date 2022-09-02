إيران: أرسلنا ردنا بشأن النص المقترح لإحياء الاتفاق النووي

2022/09/02 | 03:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الجمعة، أن طهران أرسلت ردها على مقترحات الولايات المتحدة على اقتراح الاتحاد الأوروبي بشأن إحياء الاتفاق النووي.

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