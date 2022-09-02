توتر بين الرباط وباريس بعد طرد إمام مغربي

2022/09/02 | 03:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار قرار فرنسا بطرد إمام أصولي يحمل الجنسية المغربية احتكاكا بين باريس والرباط التي لم تقبل عودة الإمام، وفق ما نقلت وكالة "إيفي".

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