المحادثات النووية.. الخارجية الأميركية تؤكد استلام الرد الإيراني

2022/09/02 | 06:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتابع باتيل: "نقوم بدرس الجواب وسنرد عليه من خلال الاتحاد الأوروبي"، مضيفا قوله "ولكن لسوء الحظ فإن الرد ليس بناء".

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