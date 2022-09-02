دلالة الخلفية الحمراء تشعل تكهنات بخطاب بايدن.. ودبلوماسي سابق: أعلن التكفير ضد الجمهوريين المرتدين

2022/09/02 | 07:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار الرئيس الأمريكي، جو بايدن تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الخطاب الذي أدلى به، الجمعة وظهوره على منصة بخلفية حمراء اللون.

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