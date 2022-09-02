2022/09/02 | 08:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد - واعدعا مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، الأطراف العراقية إلى ضبط النفس وبدء الحوار.وقال المجلس في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "أعضاء مجلس الأمن أدانوا أعمال العنف التي اجتاحت العراق يومي 29 و30 آب، وأعربوا عن قلقهم العميق إزاء أنباء عن سقوط ضحايا وجرحى، وأحيطوا علما بجهود الحكومة العراقية لاستعادة النظام".ودعا المجلس "الأطراف إلى الهدوء وضبط النفس ورحب بدعوات الأطراف للامتناع عن المزيد من العنف".وأضاف البيان أن "أعضاء مجلس الأمن دعوا جميع الأطراف إلى حل خلافاتهم السياسية سلميا، واحترام سيادة القانون والحق في التجمع السلمي، وتجنب العنف".





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الأمن الدولي يدعو الأطراف العراقية إلى ضبط النفس وبدء الحوار) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الأمن الدولي يدعو الأطراف العراقية إلى ضبط النفس وبدء الحوار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).