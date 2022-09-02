السعودية: الحوثي غير قادر على تصنيع

2022/09/02 | 09:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مندوب المملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة، السفير عبدالعزيز الواصل أن الحوثيين غير قادرين على تصنيع طائرات دون طيار "درون" دون الدعم الإيراني.

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