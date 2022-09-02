2022/09/02 | 09:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد - واعيواجه منتخبنا الوطني للناشئين في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم الجمعة نظيره السعودي على ملعب مستغانم في مباراة الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب دون 17 عاماً الجارية حالياً في مدينة وهران الجزائرية.وأجرى منتخب الناشئين آخر وحدة تدريبية له يوم أمس الخميس بوتيرة متصاعدة ومعنويات عالية قبل مواجهة المنتخب السعودي .وكان منتخب الناشئين قد تصدر مجموعته الثالثة برصيد 7 نقاط جمعها من فوزين على المغرب بهدفين مقابل هدف واحد وعلى جزر القمر بنفس النتيجة وتعادل مع موريتانيا بهدف لكل منهما.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليوم .. منتخب الناشئين يواجه نظيره السعودي في ربع نهائي كأس العرب) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليوم .. منتخب الناشئين يواجه نظيره السعودي في ربع نهائي كأس العرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).