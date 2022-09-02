مصرف الرافدين يحدد الفئات المشمولة بالقروض العقارية

2022/09/02 | 09:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حدّد مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، الفئات المشمولة بالقروض العقارية.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، إن “القروض العقارية تصل الى 150 مليون دينار وتمنح لفئات عدة”، لافتاً إلى أن “القروض العقارية تشمل الموظفين والمتقاعدين والمواطنين”.

وأشار إلى أن “تلك القروض تنوعت ما بين ترميم وتأهيل الدور السكنية وبناء الدور السكنية التي تصل الى 50 مليون وشراء دار سكني تبلغ 150 مليون دينار”.

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