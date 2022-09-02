السعودية.. تغييرات في قواعد الفيزا للمقيمين بالخليج

2022/09/02 | 10:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحب مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي بقرار السعودية الجديد بشأن فتح أبوابها أمام المقيمين بدول الخليج والدول الغربية.

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