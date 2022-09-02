تدمير مضافات لداعش غرب الموصل(صور)

2022/09/02 | 10:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوى

اعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، عن تمكن قطعاتها من تدمير مضافة لداعش غرب الموصل.

وقالت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم) انه "تم تدمير مضافة للعصابات الأجرامية في جبال عداية غرب مدينة الموصل، من قبل هندسة المتفجرات التابعة للحشد بمشاركة قطعات نينوى للحشد واستخبارات الحشد".

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