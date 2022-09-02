بحوزتهم 14 كغم.. القبض على 3 متاجرين بالمخدرات بعد مطاردة في واسط

2022/09/02 | 10:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- واسط

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بأن القوات الامنية تمكنت من القاء القبض على متهمين بتجارة وتعاطي المخدرات في واسط.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "القوات الأمنية وبكمين محكم ومطاردة شرسة تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين بتجارة وتعاطي المخدرات في واسط".وأضاف أنه "تم ضبط بحوزتهم 14 كيلو غراماً من مادة الكريستال المخدرة".

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