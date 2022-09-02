تفاعل على فيديو لحظة انحناء بوتين والنظرة إلى غورباتشوف

2022/09/02 | 10:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو من النظرة الأخيرة التي ألقاها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين على آخر رئيس للاتحاد السوفيتي، ميخائيل غورباتشوف الذي ستقام مراسم جنازته، السبت.

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