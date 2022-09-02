مجلس الأمن الدولي يدعو الاطراف العراقية الى حل خلافاتهم السياسية سلميا

2022/09/02 | 10:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني دعا مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، الأطراف العراقية إلى حل خلافاتهم السياسية سلميا وضبط النفس وبدء الحوار.وقال المجلس في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني /أن “أعضاء مجلس الأمن أدانوا أعمال […]

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