2022/09/02 | 10:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني قفزت أسعار النفط، اليوم الجمعة، مدعومة بمراهنات على أن تكتل أوبك سيناقش خفض الإنتاج في اجتماع يعقد في الخامس من سبتمبر أيلول، لكن الأسعار لا تزال بصدد تسجيل أسوأ انخفاض أسبوعي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النفط يقفز مدعوما بمراهنات على اجراء اوبك+ مناقشات لخفض الإنتاج المركز الخبري الوطني.

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