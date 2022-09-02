2022/09/02 | 10:46 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: اعلان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الانسحاب النهائي من العملية السياسية في العراق، عقب...

ظهرت المقالة انسحابات الصدر المتعددة..



عزوف عن السياسة والعود اليها سريعا أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انسحابات الصدر المتعددة.. عزوف عن السياسة والعود اليها سريعا) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انسحابات الصدر المتعددة.. عزوف عن السياسة والعود اليها سريعا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).