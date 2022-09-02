إيران ترد على الرد الأمريكي للنص الأوروبي وواشنطن تعتبره غير بنّاء

2022/09/02 | 10:46 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، فجر الجمعة، أن بلاده أرسلت الليلة الماضية...

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