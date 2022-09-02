واشنطن: المشاركة في الانتخابات هي الشريان الأساسي للديمقراطية للأميركيين والعراقيين

2022/09/02 | 10:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت سفيرة الولايات المتحدة الاميركية إلينا رومانوسكي، أن المشاركة في الانتخابات هي الشريان الأساسي للديمقراطية للأميركيين والعراقيين.

وقالت رومانوسكي في تغريدة على “تويتر إن “المشاركة في الانتخابات – من قبل الأمريكيين والعراقيين – هي الشريان الاساسي للديمقراطية”.

وأضافت “على مواطني الولايات المتحدة الذين يعيشون في العراق، طلب المشاركة في الاقتراع والتصويت بالانتخابات الأمريكية المقبلة”.

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