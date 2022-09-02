السجن المؤبد بحق تاجر مخدرات في النجف

2022/09/02 | 10:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اصدرت محكمة جنايات النجف، حكما بالسجن المؤبد مع غرامة مالية مقدارها ٢٥ مليونا بحق احد تجار المخدرات.

وقال مصدر قضائي، إن “محكمة جنايات النجف اصدرت حكما بالسجن المؤبد و غرامة مقدارها خمس وعشرون مليون دينار على تاجر مخدرات“.

واضافت ان “المدان قام بجلب خمسة كيلو غرامات من المخدرات من محافظة ميسان الى النجف“.

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