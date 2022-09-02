الحصاد (1/9/2022)

2022/09/02 | 10:55 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقشت إلسي أبي عاصي في "الحصاد" مواضيع عدة، منها: بعد أسابيع من القصف..مفتشون دوليون يتفقدون محطة زاباروجيا للطاقة النووية.بعد سقوط قتلى وجرحى في اشتباكات..هدوء حذر في البصرة جنوبي العراق.

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