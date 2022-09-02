2022/09/02 | 10:55 - المصدر: الجزيرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ناقشت إلسي أبي عاصي في "الحصاد" مواضيع عدة، منها: بعد أسابيع من القصف..
مفتشون دوليون يتفقدون محطة زاباروجيا للطاقة النووية.
بعد سقوط قتلى وجرحى في اشتباكات..
هدوء حذر في البصرة جنوبي العراق.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحصاد (1/9/2022)) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مفتشون دوليون يتفقدون محطة زاباروجيا للطاقة النووية.
بعد سقوط قتلى وجرحى في اشتباكات..
هدوء حذر في البصرة جنوبي العراق.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحصاد (1/9/2022)) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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