وضع حجر الأساس لأربعة ملاعب رياضية في الديوانية

2022/09/02 | 11:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الديوانية -واع -صفات العزاوي أقيمت في محافظة الديوانية احتفالية وضع حجر الأساس لأربعة مشاريع رياضية في منتديات النهروان والإسكان والفرات وأم الخيل من أجل النهوض بالواقع الرياضي في المحافظة .وقال محافظ الديوانية زهير على الشعلان لوكالة الأنباء العراقية(واع)،اليوم الجمعة، إن " هذه المشاريع تقع ضمن خطة تنمية الأقاليم لعام (2021) حيث تسهم بشكل كبير في استقطاب العديد من الشباب ما ينعكس ايجاباً على رياضة المحافظة إضافة الى خلق بيئة مناسبة لاحتضان المواهب ".وأضاف الشعلان أن "هذه المشاريع تتضمن انشاء ملاعب كرة القدم في مركز المحافظة وأن مشروع انشائها وأعدادها جاء وفق خطة متكاملة بالتعاون مع مديرية شباب ورياضة الديوانية".





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