تقرير دولي صادم: 244 مليون طفل غير ملتحقين بالمدارس في العالم

2022/09/02 | 11:13 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يمكن لأحد أن يقبل بهذا الوضع.التربية حق ويجب أن نبذل كل ما في وسعنا.

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