أول حاملة طائرات هندية محلية الصنع تضعها بين النخب القوات البحرية في العالم

2022/09/02 | 11:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انضمت الهند إلى عصبة النخبة للقوى البحرية العالمية يوم الجمعة، عندما قامت بتدشين أول حاملة طائرات محلية الصنع "INS Vikrant".

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