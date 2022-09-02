"لوفتهانزا" الألمانية تلغي جميع رحلاتها الجوية بسبب إضراب الطيارين

2022/09/02 | 11:29 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ألغت شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران جميع رحلاتها المقررة، اليوم الجمعة، تقريباً، في الوقت الذي ينفذ فيه الطيارون بالشركة إضراباً عن العمل.وتضرر نحو 130 ألف مسافر على أكثر من 800 رحلة جوية بمدينتي فرانكفورت وميونخ، وطُلب من الركاب عدم …

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