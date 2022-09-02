روسيا تمدد حظر الطيران في جنوب ووسط البلاد حتى 10 سبتمبر

2022/09/02 | 11:29 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي، اليوم الجمعة، تمديد القيود المؤقتة المفروضة على الرحلات الجوية إلى 11 مطارا في جنوب ووسط البلاد لمدة أسبوع آخر.وذكرت الوكالة الفيدرالية للنقل الجوي في بيان أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية، …

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