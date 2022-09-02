2022/09/02 | 11:40 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أفاد مصدر أمني، الجمعة 09/02/2022، باستهداف منزل وكيل وزارة الصناعة والمعادن يوسف محمد جاسم،...

ظهرت المقالة مسلحون يستهدفون منزل وكيل وزارة الصناعة بالقنابل اليدوية بعد كشفه لملفات فساد أولاً على المسلة.

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