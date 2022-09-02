2022/09/02 | 11:40 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: صرّح ألكسندر كينشاك، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية الروسية بأن روسيا...

ظهرت المقالة روسيا تعرب عن استعدادها لمساعدة العراق بمجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية أولاً على المسلة.

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