اليوم .. العراق يواجه السعودية في ربع نهائي كأس العرب للناشئين

2022/09/02 | 11:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني يواجه منتخب الناشئين بكرة القدم، مساء اليوم الجمعة، نظيره السعودي في ربع نهائي كأس العرب المقامة منافساتها في الجزائر.وسيلعب منتخب الناشئين بطموحات كبيرة بعدما تمكن من عبور دور المجموعات متصدراً […]

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العراق يواجه السعودية في ربع نهائي كأس العرب للناشئين المركز الخبري الوطني.

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