2022/09/02 | 11:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة.وذكر بيان للهيئة، تلقاه /المركز الخبري الوطني ، أن “طقس البلاد ليوم غد السبت سيكون صحواً في المنطقتين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حالة الطقس للأيام الاربعة المقبلة في العراق المركز الخبري الوطني.

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