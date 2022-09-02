صحيفة لوتان: أعمال العنف في العراق نتيجة التدخلات الخارجية

2022/09/02 | 12:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت صحيفة لوتان السويسرية إن أعمال العنف التي خلفت نحو عشرين قتيلا يومي الاثنين والثلاثاء في بغداد هي نتيجة طبيعية للتدخلات الخارجية الكارثية، مما يثبت أنه لا يمكن تصدير الديمقراطية بالسلاح.

ويضيف تقرير الصحيفة انه بعد الاحداث الأخيرة لن يتمكن العراقيون من حل مشكلتهم الهيكلية بمفردهم ويحتاجون إلى فاعل مستقل ينظم المؤسسات عن طريق استفتاء وستكون الأمم المتحدة هي من تدير الانتخابات المقبلة.ودعا التقرير الأحزاب السياسية إلى احترام المؤسسات رغم أنها مسؤولة عن انهيار البلدفي الآونة الأخيرة.

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