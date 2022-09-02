مجلس الأمن الدولي يدين العنف في العراق ويدعو إلى ضبط النفس وبدء الحوار

2022/09/02 | 12:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا مجلس الأمن الدولي، الأطراف العراقية إلى ضبط النفس وبدء الحوار، وحل خلافاتهم السياسية سلميا، واحترام سيادة القانون والحق في التجمع السلمي، وتجنب العنف.

وقال المجلس في بيان أن أعضاء مجلس الأمن أدانوا أعمال العنف في العراق وأعربوا عن قلقهم العميق إزاء أنباء عن سقوط ضحايا وجرحى، وأحيطوا علما بجهود الحكومة العراقية لاستعادة النظامودعا المجلس الأطراف إلى الهدوء وضبط النفس ورحب بدعوات الأطراف للامتناع عن المزيد من العنف.

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